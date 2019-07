Arisa si rasa i capelli: "Se non ti piaccio, amami per quello che sono dentro"

Lo ha fatto ancora una volta, come di consuetudine da 22 anni a questa parte: Arisa ha deciso di rasarsi i capelli e si è mostrata, orgogliosa, sui social con il nuovo look.

Già in passato, la cantante aveva spiegato i motivi per i quali taglia periodicamente la chioma, scegliendo sempre di accorciare moltissimo i capelli. Criticata da alcuni utenti della rete per gli hairlook scelti, Arisa – al secolo Rosalba Pippa – aveva raccontato: “ Ecco perché non mi faccio mai crescere i capelli, quando ce li ho, me li stacco ”. L’artista due volte vincitrice del Festival di Sanremo, infatti, soffre di un disturbo ossessivo-compulsivo denominato tricotillomania, che porta a strapparsi i capelli involontariamente e che è spesso causato da stress. Proprio per questo motivo, dunque, Arisa è tornata a rasarsi, lanciando un messaggio ben preciso a coloro che, come accade sempre più spesso, sarebbero stati pronti a condannare la sua decisione senza andare in fondo alle cause che determinano alcune scelte.