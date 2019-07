Arisa si sfoga sulla sua forma fisica: "Ora sono Bridget Johns sulla cyclette"

Dopo il drastico taglio di capelli, che ha lasciato i suoi fan a bocca aperta, la cantante Arisa torna a parlare dlle sue "follie" e si sfoga attraverso i social network sulla sua forma fisica. Nelle stories del suo profilo Instagram Arisa ha condiviso alcune riflessioni sul suo corpo e sua quanto sia difficile, per lei, portare avanti un progetto con costanza e determinazione. In questo caso la dieta. " Io esagero sempre in una cosa sola - spiega la cantante - che poi mollo per sfinimento. Vi capita. Ecoc un esempio, riguarda la dieta. Ci sono lunghi periodi in cui pur di vedermi Bella fuori ed essere soddisfatta della mia femminilità mantengo un regime alimentare impeccabile....mi passano davanti pizze, pizzette, dolci e dico sempre "no grazie, preferisco il pollo lesso". Ma chi ci crede??? ".

Arisa passa così al contrattacco e spiega, simpaticamente, che se cresci in un luogo dove il cibo è sacrosanto è difficile resistere: " Io sono di Pignola e mia madre è la maga della cucina. Se cresci in un posto dove ogni giorno benedici il cibo per la sua bontà non puoi dimenticartene cos+...perchè serve entrare in un jeans... Quindi il giorno stesso in cui la bilancia segna 53 Kg, dopo mesi e mesi di regime, parte il primo pacco di pan di stelle, poi la sera pizza ci stae perchè no...anche una birra.. "