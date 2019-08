In arrivo la terza stagione di Tredici. La serie di Netflix cambia rotta

La notizia è di qualche minuto fa. La terza stagione di Tredici, la serie di Netflix che affronta di petto le tematiche come bullismo e suicidio fra adolescenti, ha una data di rilascio. Il 23 agosto i nuovi episodi saranno distribuiti, anche in Italia, sul colosso dello streaming mondiale. L’annuncio porta con sé anche il primo trailer che, in una manciata di minuti, fa intuire che il pubblico si troverà di fronte a un prodotto totalmente diverso.

I nuovi episodi di Tredici saranno ambientati otto mesi dopo il drammatico finale della scorsa stagione. Clay e il resto dei protagonisti, cercano di tornare a una vita serena e tranquilla e, soprattutto, si trovano uniti per proteggere il segreto di Tyler. Una tumultuosa partita di Football vede però la scorsa di un giocatore e Clay si ritrova fra i primi sospettati. Sarà una figura esterna al gruppo che sarà fondamentale per l’indagine, ma non sarà facile combattere con i segreti e i problemi che ognuno dei protagonisti sta cercando di nascondere.

Il trailer di Tredici presenta fin da subito tutti i cambiamenti a cui la serie è stata sottoposta. Pare che il cattivissimo Bryce sia stato ucciso in circostanze misteriose e, tutta la stagione, dovrebbe focalizzarsi sulla scoperta del suo killer. Nel cast tutti gli attori sono confermati, tranne Katherine Langford che ha lasciato la serie già alla fine della seconda stagione. Questo repentino cambio di rotta è dovuto alle pungenti critiche che lo show ha ricevuto? Non resta che attendere gli sviluppi. Inoltre come ha riportato il sito TvLine, la serie è stata già rinnovata per una quarta e ultima stagione.