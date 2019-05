Tredici, il creatore della serie risponde alle accuse sull'aumento dei suicidi

Tredici, la serie tv Netflix che focalizza l’attenzione sulla piaga del bullismo nelle scuole statunitensi, è finita nell’occhio del ciclone per una recente ricerca del National Institutes of Health. Secondo un gruppo di psicologi dell’agenzia, ci sarebbe una correlazione fra la serie e gli aumenti dei suicidi tra i più giovani, soprattutto nella fascia fra i 10 e i 17 anni.

Brian Yorkey, l’autore di Tredici che nella fase di scrittura si è avvalso della consulenza della psichiatra Rebecca Hedrick, specialista del Cedars Sinai Medical Center di Los Angeles, ha voluto rispondere in prima persona a queste accuse. Intervistato da The Hollywood Reporter, l’autore ha spiegato il suo punto di vista su questo discusso studio medico. “ È sempre difficile – ha dichiarato – comprendere la correlazione con questi tipi di studi, dal momento che non sai chi ha guardato la serie tv o ne ha sentito parlare su giornali e in tv. Gli esperti concordano che molti fattori possono intervenire nella vita di un adolescente per spingerlo ad un gesto estremo ”.

Tredici, Brian Yorkey respinge le accuse

Yorkey si è detto scioccato dalle notizie circolate nell’ultimo periodo, come la morte di una 12enne inglese che avrebbe deciso di togliersi la vita dopo aver visto la serie tv. Secondo Yorkey, Tredici avrebbe sollevato questioni completamente diverse. La serie, per il suo autore, “ stimola il dialogo tra genitori, studenti ed esperti di patologie mentali sul suicidio giovanile, la depressione e il bullismo ”.