Asia Argento avverte i giornalisti: "Se fate domande su Morgan, non rispondo"

Non è stata esattamente un’accoglienza calorosa, quella che Asia Argento ha preparato per i giornalisti invitati alla conferenza di presentazione di Realiti, il nuovo programma condotto da Enrico Lucci, in onda su Rai 2 dal prossimo 5 giugno.

“ Ho accettato di far parte del progetto perché non volevo diventare io la protagonista del reality. Sapevo che se non fossi venuta, sarei stata sempre una concorrente, visto che ogni stronz**a che scrivo su Instagram diventa una questione nazionale. Se siete venuti qua per chiedermi dei ca**i miei, di Morgan e queste cose qui, non fatemi domande, perché sono dei punti interrogativi ”, ha esordito Asia Argento dopo dieci minuti dall’inizio della conferenza.

Dopo aver accusato il produttore hollywoodiano Harvey Weinstein di molestie, il movimento MeToo, e la testimonianza del giovane collega Jimmy Bennett, che incolpava l’attrice di aver abusato di lui a sua volta, Asia Argento non è mai stata lontana dai riflettori. Proprio in questi giorni hanno fatto discutere i suoi commenti riguardo lo sfratto dell’ex marito.

Nonostante i modi discutibili, l’attrice potrebbe aver fatto bene a giocare d’anticipo, entrando a far parte della giuria del programma, per allontanarsi così dai pettegolezzi per un po’.

“ Io non sono un personaggio, ma una persona. Vado dai miei figli, mi sveglio la mattina alle 7, faccio una vita diversa dalle pippe mentali che vi fate su di me ”, ha detto l’attrice in risposta alla domanda di un giornalista, che le faceva notare come lei stessa, spesso, si è messa al centro dell’attenzione. “ Mio malgrado faccio parte degli outsider e questa cosa quando torno a casa la sera mi fa piangere. Sono una persona diversa e dico sempre come la penso ”. Anche per non cadere in tentazione, rischiando così di influenzare il pubblico di Realiti, si è presa una pausa dai social e ha cancellato il suo profilo Instagram.

Come funziona Realiti

Il programma andrà in onda ogni mercoledì in prima serata, scontrandosi direttamente con Live-Non è la D’Urso. In ogni puntata ci saranno in media otto concorrenti, scelti in base ai contenuti postati da loro sui social nei giorni precedenti. Di solito queste persone, famose e non, si esprimono su temi di attualità seri o frivoli, e per questo sono state selezionate.

“ L’idea è venuta di notte, non dormivo, e stavo vedendo Truman Show - ha spiegato l’autore del format, Umberto Alezio -. In questa parodia del reality, in cui i concorrenti sono i fatti di attualità della settimana, chiunque può essere protagonista, vip, non vip, politici e non. Ma ci saranno anche temi seri, come l’accoglienza e l’immigrazione. Mischieremo alto e basso, sperando di fare intrattenimento e di lanciare qua e là qualche spunto di riflessione ”.

Il programma prevede due giurie: quella dei tre saggi, di cui Asia Argento fa parte insieme al rapper Luchè e allo scrittore Aurelio Picca, e una giuria popolare, presente in studio. Ai loro voti si aggiungerà l’opinione del pubblico social che potrà esprimere le sue preferenze esclusivamente via Instagram.