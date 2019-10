Asia Argento e Andrea Preti escono alla scoperto? Baci e abbracci nella Capitale

Solo qualche giorno fa iniziava a circolare in rete la notizia riguardante un presunto flirt tra Asia Argento e Andrea Preti, che sono stati nuovamente paparazzati insieme in quel di Roma.

L’attrice, che è recentemente tornata sui social stupendo tutti con il nuovo look biondo e il fisico scolpito da sessioni intensive in palestra, sembra essere tornata serena anche dal punto di vista sentimentale. Il settimanale Chi, infatti, ha immortalato un incontro tra Asia Argento e Andrea Preti che lascia intendere che tra loro ci sia ben altro della semplice amicizia. I baci e gli abbracci che l'attrice e l’ex compagno di Claudia Gerini si sono scambiati alla luce del sole potrebbero essere, per qualcuno, la prova schiacciante di una frequentazione tra loro.

E, nonostante Andrea Preti abbia tentato di smentire il gossip assicurando che tra lui e la Argento c’è solo amicizia, il rotocalco diretto da Alfonso Signorini è pronto a giurare che si nasconda dell’altro dietro quell’incontro nella Capitale. In attesa di conferme, tuttavia, Andrea Preti e Asia Argento hanno iniziato a frequentarsi anche per motivi strettamente lavorativi: i due, infatti, stanno progettando l’apertura di un locale a Roma e l’incontro documentato dai paparazzi pare sia avvenuto in occasione di un sopralluogo presso una location che potrebbe trasformarsi nel locale sognato dall’attrice e da Preti. Ad oggi, dunque, nonostante i rumors su un presunto flirt, pare che i due stiano per diventare soci in affari. Poi, se sono rose, fioriranno.