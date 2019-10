Asia Argento: "La tinta bionda mi ha fatto cadere i capelli"

Non smette di stupire Asia Argento e, ancora una volta, sceglie di cambiare look optando per un aspetto androgino. Questa volta, però, la scelta è dettata da una necessità nata in seguito ad un trattamento che le ha causato la perdita dei capelli.

“ Vabbè, insomma! Questa è la storia: mi sono rapata – ha esordito Asia Argento nelle sue Instagram stories, mostrando il nuovo taglio di capelli - . Mi sono tagliata tutti i capelli perché non avevo calcolato che la blonde ambition mi avrebbe portato a farmi cadere tutti i capelli ”. “ Quindi, ho optato per il fascino androgino – ha aggiunto ancora lei sorridente - . Che ha sempre il suo porco fascino! ”.

Asia Argento si era mostrata con i capelli biondi nel momento del suo ritorno sui social quando, postando uno scatto che metteva in mostra il suo fisico scolpito dalla palestra, sfoggiava con orgoglio anche il nuovo look. Sin da subito, i fan dell’attrice sono rimasti sbalorditi in positivo da questo radicale cambiamento di Asia che, però, a distanza di qualche settimana, si è vista costretta a fare i conti con le conseguenze di un trattamento forse troppo aggressivo per la sua chioma. Alla fine, il risultato è stato comunque eccellente e la stessa attrice ha confidato al suoi hairstylist: “ Così mi sento più me stessa ”.

Il nuovo taglio di capelli della Argento, però, potrebbe essere dettato anche da un'altra esigenza: la probabile partenza per Pechino Express dove si troverebbe ad affrontare un viaggio impervio che potrebbe costringerla a non prendersi troppa cura dei suoi capelli. Su questa notizia, però, vige ancora assoluto silenzio e l'attrice ha preferito non smentire nè confermare le voci che sostengono sia una delle nuove concorrenti del docu-reality di Rai 2.