Asia Argento e Matteo Salvini, il selfie dopo la lite in tv

Asia Argento e Matteo Salvini sono stati i due protagonisti di Live – Non è la d’Urso, il programma condotto da Barbara d’Urso su Canale 5. Nella puntata di domenica 22 settembre 2019, è andato in scena il “tutti contro Salvini”, ovvero l’ex ministro degli Interni “accerchiato” e tempestato di critiche, domande ed obiezioni da parte di Alba Parietti, Alda d’Eusanio, Iva Zanicchi, Idris e appunto, la Argento.

Il leader della Lega e l’attrice si sono attaccati duramente durante la trasmissione. La Argento ha accusato Salvini di aver “sdoganato l’odio sociale”, mentre il senatore le ha ricordato quando lei ha scritto “Salvini mer..” su Twitter.

Ma ad incuriosire il pubblico è stata la foto postata da Asia, tornata di recente sui social, poco dopo la fine del talk: un selfie con Salvini, in cui i due appaiono felici e sorridenti, postato da lei stessa su Instagram.

“Bacioni M.”: il selfie di Asia Argento con Salvini

Il caption che accompagna lo scatto è stato però modificato. Prima un semplice “Bacioni”. Poi, poco dopo, è diventato: “Bacioni M.”, accompagnato da una faccina che ride. Il riferimento è ad una doppia interpretazione della M, Matteo o l’epiteto “M..da”, che proprio l’attrice aveva rivolto in passato a Salvini.

Sotto al post sono subito apparsi numerosi commenti molto critici nei confronti della figlia di Dario: “Tu Asia sei strana”, “Mi hai davvero deluso facendoti la foto con lui dopo tutto quello che ti ha detto”, “Che cavolo l’hai fatto a fare?"

Altri utenti hanno invece accolto con entusiasmo il selfie: “Che bello non conoscere la vergogna. Credo si viva meglio”, “Solo gli stupidi non cambiano idea”, “E niente. Sei la migliore”.