Attacco nazista alla “stella” di Donald Trump

Continua l’ondata di odio nei confronti del presidente americano Donald Trump. La sua stella sulla Walk of Fame è stata imbrattata con sangue finto e svastiche, e in questa zona è stato chiesto di aumentata la sorveglianza per reprimere ulteriori atti di vandalismo da parte di movimenti nazzisti. Fonti bene accreditate hanno però detto che la polizia non ha nessuna intenzione di aumentare la sorveglianza nelle vicinanze della Walk of Fame, perché non ci sono sufficienti mezzi o persone per controllare “una stella”.

E’ stata però inserita una telecamera di sorveglianza nelle vicinanze che controlla tutta la zona per evitare ulteriori situazioni vandaliche non solo sulla “stella” di Trump, ma anche in tutta la zona dove ultimamente si sono raddoppiate le manifestazione spontanee contro la politica di del Presidente.

Poco tempo fa un altro uomo, poi fermato dalla polizia, aveva tentato di prendere a picconate la stella di Trump a dimostrazione quanto questo Presidente abbia creato situazioni di tensione non soltanto in tutto il mondo ma soprattutto nel suo Paese.