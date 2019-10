Gli auguri di Francesco Monte per la fidanzata Isabella

La storia d’amore tra Francesco Monte e Isabella De Candia prosegue a gonfie vele e, nel giorno del suo compleanno, il concorrente di Tale e quale show ha voluto rivolgere un dolce pensiero alla sua compagna.

Pubblicando su Instagram una carrellata di foto che ritraggono la modella insieme a Francesco durante la loro vacanza in America, Monte ha fatto i suoi più sentiti auguri di compleanno a Isabella. “ Gli anni passano, ma resti sempre una piccola cinesina, la Mia cinesina ”, ha scritto Francesco, scatenando l’immediata reazione dei fan, estasiati da questa dichiarazione d’amore pubblica. Non poteva mancare la replica della De Candia, che ha risposto al fidanzato in modo molto tenero: “ Piccola Isa cresce con te ”.

La relazione tra i due, dunque, sembra procedere veramente molto bene e lo stesso Monte, ospite di Caterina Balivo a Vieni da me, aveva ammesso di essere molto innamorato della sua attuale fidanzata. Dopo la fine della storia con Giulia Salemi, Francesco era stato sommerso di critiche e accuse secondo cui il sentimento che diceva di aver provato per lei era, in realtà, finto e serviva per ripulirgli l’immagine dopo L’Isola dei famosi. Monte a quelle polemiche aveva deciso di rispondere con il silenzio e, confermata la relazione con Isabella, aveva tenuto a precisare che la storia era nata mesi dopo la fine dell’amore con la Salemi. Pochi ci avevano creduto ma, ad oggi, i due continuano a dimostrare di essere davvero molto innamorati.