Francesco Monte a Detto Fatto: "Ho conosciuto Isabella dopo due mesi dall'addio a Giulia"

Dall'adolescenza con il fisico rotondo, alla morte della madre passando per la passione per il canto. Francesco Monte ha ripercorso le tappe salienti della sua vita insieme a Caterina Balivo nel salotto di "Vieni da Me". Durante la chiacchierata, tra ricordi e progetti futuri, l'ex tronista di Uomini e Donne ha svelato qualcosa di più sulla sua nuova fidanzata, Isabella De Candia.

Non è, infatti, un mistero che, dopo la rottura con l'ex compagna Giulia Salemi, Francesco Monte abbia creato un muro di privacy attorno alla sua nuova storia. Poco (o nulla) si sapeva di questa love story nata in primavera e proseguita lontano dai social. Con Caterina Balivo Monte si è invece sbottonato, svelando come si sono conosciuti: " È italiana, pugliese come me, io sono tarantino e lei è di Molfetta, diciamo che parliamo la stessa lingua. È stata una coincidenza, una bellissima coincidenza. Abbiamo degli amici in comune a Milano, io mi ero lasciato da due mesi e mezzo, tre. Ed è stata una cosa del tutto inaspettata. Ci siamo trovati per un aperitivo ed è nato tutto spontaneamente. Abbiamo cominciato a sentirci e non ci siamo più mollati ".

Il lasso di tempo citato da Francesco Monte tra la fine della storia d'amore con Giulia Salemi e la conoscenza con Isabella ha, però, scatenato le ire dei fan della modella italo-persiana. I bene informati, infatti, ricordano che la rottura tra Giulia e Francesco risale a metà giugno, dopo il Festival del Cinema di Cannes dove la coppia aveva presenziato assieme. La prima foto con la nuova fiamma, invece, è stata pubblicata a metà luglio. Poco meno di un mese dopo la rottura con l'ex miss. Insomma i conti non tornano e i fan della Salemi non hanno esitato a farglielo presente sotto i post social.