Autrice Rai arrestata per stalking al capo di gabinetto della Farnesina

Il ritorno a Roma dell’ambasciatore Ettore Francesco Sequi per l’insediamento ai piani alti del Ministero degli Esteri ha particolarmente infastidito l’autrice e sceneggiatrice Rai, Valentina Pizzale, che ha iniziato a perseguitarlo con messaggi minatori a tutte le ore del giorno e, in particolar modo, a notte fonda.

L’astio della Pizzale nei confronti di Sequi inizia nel 2017, quando i due ebbero una breve relazione troncata proprio dal diplomatico. Già in quel periodo, l’autrice iniziò a manifestare degli atteggiamenti ossessivi nei confronti dell’ex compagno: a lui, infatti, inviava messaggi di ogni genere, minacciandolo di mettere in piazza i fatti privati se non fosse tornato al suo fianco. Così, due anni fa, l’ambasciatore denunciò l’accaduto e, in seguito alla conclusione delle indagini, la Pizzale, a breve, si sarebbe dovuta sedere davanti al giudice dell' udienza preliminare.

A far degenerare la situazione fino ad arrivare agli arresti domiciliari della sceneggiatrice Rai è stato il rientro in Italia di Sequi che, dopo un incarico in Cina e in Mongolia, è stato richiamato a Roma come nuovo capo di gabinetto nominato dal ministro Luigi Di Maio. Saperlo nuovamente alla Farnesina ha fatto sì che gli atteggiamenti di Valentina Pizzale, già consapevole di essere in una situazione delicata, degenerassero ulteriormente e nei messaggi minatori indirizzati al diplomatico scriveva: “Ti rovino”.

Sequi, dunque, ha sottoscritto un'integrazione di denuncia con la quale raccontava del comportamento persecutorio della donna nei suoi confronti, motivo per il quale la procura non ha esitato a chiedere e ottenere gli arresti domiciliari per la donna che, oggi, è nel suo appartamento e non può comunicare col mondo esterno, nemmeno via social.