"Mi ha nominato quella lesbica". Ora gli avvocati di Licia chiedono l'espulsione di Fernanda

Dopo la terza diretta del Gf Vip, gli utenti della rete avevano sollevato una polemica contro Fernanda Lessa, rea di aver chiamato Licia Nunez “la lesbica” durante una conversazione con Michele Cucuzza e, poi, con Andrea Montovoli.

Il caso ha coinvolto non solo i telespettatori più attenti del Gf Vip, ma anche le persone vicine alla concorrente del programma presa di mira dalla brasiliana. La compagna di Licia Nunez, infatti, è intervenuta sui social ritenendo inaccettabile l’appellativo usato dalla Lessa per identificare la sua fidanzata e ha rincarato la dose contro Fernanda rifacendosi ai suoi trascorsi con l’alcool e la droga. “ E se uno la chiamasse la sfasciano, la drogata, l’alcolizzata? – ha scritto su Twitter Barbara Eboli - . Che direbbe la signorina che quando parla ancora sbiascica. Pessima ”.

La polemica, però, non si è fermata qui e in difesa di Licia Nunez sono intervenuti anche i suoi avvocati con una nota indirizzata direttamente al Grande Fratello Vip in cui si chiede l’espulsione immediata di Fernanda Lessa dalla Casa. “ Chiamare Licia Nunez ‘la lesbica’ è indice di omofobia. Fernanda Lessa merita l’espulsione, perché ha così discriminato una concorrente, solo perché l’aveva nominata – si legge nel comunicato stampa dei legali dell’attrice - . L’omofobia colpisce non solo gli omosessuali dichiarati, ma soprattutto quelli che vivono nel dolore e nella paura di raccontarsi, proprio per sfuggire al dileggio degli ignoranti omofobi. I responsabili del Gf devono intervenire immediatamente per non diventare complici. Aspettiamo con fiducia. Bmore Management Annamaria Bernardini de Pace & Nando Moscariello ”.

Il popolo della rete si è schierato dalla parte di Licia Nunez e, in coro, chiede che la Lessa venga immediatamente allontanata dalla Casa del Gf Vip. Dopo quanto accaduto con Salvo Veneziano, espulso per le frasi sessiste indirizzate a Elisa De Panicis, gli spettatori chiedono che anche alla Lessa venga riservato un trattamento simile. Cosa accadrà, però, lo sapremo – probabilmente – durante l’appuntamento di questa sera, 17 gennaio, con il reality show condotto da Alfonso Signorini, iniziato solo da una settimana e già travolto da numerose polemiche.