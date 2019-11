Al Bano e Loredana Lecciso, incontro notturno a Milano

La saga familiare di Cellino San Marco si arricchisce di un nuovo particolare: Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso si sarebbero incontrati nella notte milanese e sarebbero fuggiti via insieme, a riferirlo è stato il giornalista Riccardo Signoretti che è stato testimone del fatto.

Mentre continuano a rincorrersi le voci di una eventuale partecipazione di Al Bano al Festival di Sanremo 2020 - magari insieme a Romina Power per ricreare l'iconica coppia che ha fatto sognare l'Italia - il cantante pugliese finisce di nuovo al centro del gossip per gli ultimi sviluppi della sua vita amorosa. Ad oggi, usando fantasiosamente il linguaggio finanziario, si potrebbe affermare che in un fantomatico "borsino" sulla First Lady di casa Carrisi, le azioni di Loredana Lecciso sarebbero in netta ascesa.

Ospite di Mattino Cinque, il direttore di Nuovo, Riccardo Signoretti, ha rivelato di essere stato testimone di un incontro semiclandestino tra Al Bano e la biondissima madre dei suoi due figli minori. A fare da cornice all'incontro è un locale milanese: "Tre settimane fa c'era Loredana Lecciso a cena con il fratello, la cognata e il nipotino. A mezzanotte è arrivato Al Bano in taxi".

Il giornalista spiega nel dettaglio cosa ha fatto il cantante una volta entrato nel locale in cui ha raggiunto Loredana e la sua famiglia: "Ha fatto due selfie con tutti i fan che c'erano dentro il ristorante, ha rapito la Lecciso e l'ha portata via". Di fronte a questo scoop clamoroso e inaspettato, Riccardo Signoretti non è rimasto a guardare ed ha deciso di indagare e sondare il diretto interessato: "Al Bano, la porti in hotel?". A questa domanda Carrisi avrebbe risposto in modo sibillino: "No, è lei che porta me non so dove".

"Ma dove vai a mezzanotte a Milano", ha chiosato Signoretti, lasciando intendere che i due si potrebbero essere davvero diretti verso un hotel per passare del tempo insieme. Il "triangolo" di Cellino San Marco, insomma, sembra procedere tra fughe in avanti e dichiarazioni sibilline che, di volta in volta, fanno sognare alternativamente i fan di Romina e quelli di Loredana. Al di là dei gossip di giornata, però, quello che traspare è la capacità di Al Bano di riuscire a tenere unita la sua grande famiglia allargata.

