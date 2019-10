Al Bano: "Romina? Non l'avrei mai lasciata"

La coppia composta da Al Bano Carrisi e Romina Power continua a far sognare i fan, almeno sul palcoscenico: i due sono protagonisti di una tournèe in Australia che ha portato anche i figli Yari e Romina Junior ad esibirsi con loro.

“ Di norma ho quattro coriste, ma tre purtroppo hanno dato forfait per vari motivi personali, e Romina Jr. è arrivata in supporto debuttando come cantante e cavandosela egregiamente – ha raccontato Al Bano al settimanale Oggi - . Questo lo dico da spettatore, non da papà ”. La figlia del cantante e di Romina Power, infatti, si è trovata ad improvvisare come corista durante il concerto al Margaret Court Arena di Melbourne, mentre il figlio Yari era stato già “ingaggiato” per introdurre il duetto alla chitarra.