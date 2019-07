Barbara d'Urso ancora alla guida di Domenica Live

Vi avevamo raccontato tempo fa della riconferma, visti gli ascolti stratosferici, di tutti programmi di Barbara d’Urso durante la presentazione dei palinsesti invernali di Mediaset.

Ma, per evitarle una mole di lavoro da vera stakanovista, le era stata data la scelta se condurre o meno “Domenica Live”, il programma della domenica a cui lei è stata sempre molto affezionata. La d'Urso si è riservata un po’ di tempo visto anche tutti gli altri programmi che l’aspettano nella nuova stagione televisive, da “Live Non è la d’Urso” il "nuovo nato" dello scorso anno, a "Pomeriggio Cinque" il programma cult per eccellenza della fascia pomeridiana di Mediaset. In più la conduzione del “Grande Fratello”, che ha regalato alla rete ascolti pazzeschi, e che ha fatto fare per mesi la “pendolare” alla conduttrice tra Milano e Roma. Chi la conosce bene però, sa che una “mamma” come lei, così attaccata ai suoi figli reali e a quelli televisivi, non avrebbe mai rinunciato ad una delle sue creature, ma l’ok non c’era ancora stato.