Barbara d'Urso senza trucco, lo scatto virale che conquista la rete

Barbara d'Urso è un fenomeno genetico che andrebbe studiato nelle università. E non è un modo di dire. La più presenzialista delle conduttrici italiane sembra sfidare le leggi del tempo (e della fisica) e l'ultimo scatto condiviso su Instagram ne è la dimostrazione più lampante. La d'Urso ha aspettato il 2020 nella mondanissima Dubai in compagnia di tantissimi altri volti noti, dopo aver trascorso gran parte delle ferie natalizie in Spagna con i suoi amatissimi figli, ed è da qui che ha inviato la foto che sta facendo parlare tutti.

È nella perla degli Emirati che la conduttrice partenopea ha deciso di ricaricare le pile per la seconda parte della stagione, che la vedrà impegnata sicuramente su tre fronti e con ogni probabilità anche su un quarto. La stakanovista della televisione italiana si sta rilassando tra lunghi bagni di sole, atmosfere arabeggianti ed escursioni nel deserto e le fotografie che condivide dal Paese del Golfo Persico fanno girare la testa a ben più di un suo seguace, merito di un corpo scolpito che non teme lo scorrere del tempo. Le gambe di Barbara d'Urso sono perfettamente segnate dalla muscolatura tonica, che ne disegna curve e anse da capogiro, da far dimenticare quelle di una qualsiasi ventenne.

Una perfezione spesso imputata a un utilizzo eccessivo di Photoshop, accusa alla quale la d'Urso ha sempre risposto con grande ironia. Con eleganza rispedisce al mittente qualsiasi illazione di questo tipo, dimostrando che il merito è solo di Madre Natura e di tanta dedizione nella pratica della danza. È la disciplina che pratica quotidianamente al mattino prima di rinchiudersi negli studi Mediaset, come documenta sui suoi profili social.

Se finora le foto di Barbara d'Urso hanno raccolto il plauso del web, quella condivisa poche ore fa ha letteralmente conquistato il popolo della rete. È una d'Urso inedita, completamente struccata, la versione acqua e sapone che difficilmente la conduttrice condivide su Instagram.

Pur senza aver mai fatto ricorso al chirurgo estetico, come da lei sempre dichiarato e dimostrato, Barbara d'Urso è radiosa e raggiante. Le sei decadi segnate sulla carta d'identità sembrano quasi una presa in giro davanti a questo scatto. Il sorriso appena accennato, un ciuffo biondo ribelle che sospinto dal vento copre un occhio e lo sguardo dritto in camera, sicuro e orgoglioso dell'immagine ripresa sullo smartphone, mentre il copricostume bianco lascia intravedere il florido décolleté, anch'esso orgogliosamente naturale. È il ritratto di una donna serena, consapevole della sua bellezza, che alla sua età si mostra senza timori, nella piena accettazione di se stessa.

Questa è forse la risposta a quanti, quotidianamente, la invitano a mostrarsi per quel che è, senza trucco e senza le famose luci della d'Urso, i riflettori che i detrattori l'accusano di puntare in volto per nascondere le imperfezioni. I commenti sotto il post sono di ammirazione nei suoi confronti. Tantissimi ammettono di preferirla così al naturale, altri si sperticano nel lodarne la bellezza. Intanto sono quasi 50mila i like ricevuti in pochissime ore.