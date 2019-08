Barbara d'Urso e la dedica ai figli su Instagram: "Per sempre"

Il pubblico a casa riconosce Barbara d'Urso come la stakanovista impeccabile delle lunghe dirette televisive, un carro armato inarrestabile che porta sulle sue spalle gran parte della programmazione della rete ammiraglia Mediaset. È un soldato formato famiglia che da 12 anni entra a qualunque ora nelle case degli italiani, dove porta le sue battaglie contro la violenza sulle donne e contro l'omofobia ma anche divertimento e leggerezza. In questi giorni la conduttrice si sta godendo un po' di relax prima di tornare in video a settembre, quando sarà nuovamente alla guida di Pomeriggio5, Domenica Live e del programma serale Live – Non è la d'Urso. Lontana dagli schermi e senza gli abiti di paillette, la d'Urso è meno d'Urso e più Barbara. Si diverte in piscina a bordo di bizzarri gonfiabili, scherza con gli amici e,soprattutto, si gode la famiglia.

Si sa molto poco della vita privata di Barbara d'Urso, che la conduttrice da sempre preserva da occhi indiscreti. Sono rarissime le immagini che la ritraggono in compagnia dei suoi due figli, ormai trentenni, che conducono una vita indipendente lontanissima dalle luci della ribalta della madre. Solo il piccolo, Emanuele, una volta si è mostrato in televisione, complice di Scherzi a parte per uno scherzo riuscitissimo nei confronti di sua madre durante una diretta di Domenica Live.