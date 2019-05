The Batman: non solo Pattinson, ecco gli altri probabili interpreti dei villain

In attesa della conferma di Robert Pattinson nel ruolo di Batman, arrivano i primi nomi su chi potrebbe affrontare il Cavaliere Oscuro.

Matt Reeves sembra sia interessato ad un film piuttosto affollato. Il suo Batman, che molto probabilmente sarà Robert Pattinson, dovrà affrontare tra i due e i sei nemici.

Sicuri saranno due villain, già visti insieme nel secondo film di Tim Burton, Batman - Il ritorno del 1992. Parliamo di Oswald Cobblepot cioè il Pinguino e Selina Kyle cioè Catwoman. E sono già iniziati a circolare i primi nomi per i ruoli.

Per il Pinguino si è proposto Josh Gad, che per sembianze ricorda il nemico che Michael Keaton affrontò nella sua seconda avventura a Gotham, in quel caso il ruolo fu affidato a Danny DeVito. L’attore da tempo gioca su questa possibilità con alcun post sui social. Oltre a lui si fa il nome anche di Nicholas Hoult, attore che al momento si frappone anche tra Pattinson e il costume del crociato incappucciato. In questo caso la versione del Pinguino sarebbe molto vicina a quella vista nella serie tv Gotham.

Per Catwoman, dopo la notizia di Pattinson, i fan si sono subito attivati per candidare Kristen Stewart, così da riunire la coppia vista nella saga di Twilight. Nonostante in passato l’attrice abbia espresso il suo interesse a partecipare ad un cinecomics, i nomi più probabili sono altri due: Mackenzie Davis e Vanessa Hudgens. La prima avrà un ruolo centrale nel prossimo Terminator Dark Fate, oltre ad essere già stata parte di film come Blade Runner 2049 e di The Martian. La seconda ha iniziato con i film di High School Musical cambiando poi genere con Machete Kills e Spring Breakers. Il ruolo nasconde delle insidie, lo sa bene Halle Berry che dopo Michelle Pfeiffer, e prima di Anna Hathaway, ha vestito il ruolo della ladra felina, con risultati pessimi.

Oltre ai personaggi e interpreti citati si parla anche della presenza de L’Enigmista, Bane e dello Spaventapasseri. “ Mi piacerebbe provare a interpretare l’Enigmista è un personaggio interessante ” con queste parole Sebastian Stan si è esposto pubblicamente per il ruolo interpretato da Jim Carrey in Batman Forever. Ricordiamo che Stan non è nuovo al genere, infatti è il volto del Soldato d’Inverno nel Marvel Cinematic Universe.

Tom Hardy ha impersonificato perfettamente Bane nel terzo capitolo de Il Cavaliere Oscuro diretto da Christopher Nolan e forse, più dei sopra citati ruoli, ad esclusione di Batman, è quello con l’eredita più difficile. Theo Rossi è il nome che si fa per Bane, attore noto più che per i film per le serie tv in cui ha recitato. Sarà in grado di onorare il personaggio a dovere? Infine Lo Spaventapasseri: dopo Cillian Murphy sembra che sarà Toby Kebbell a far venir egli incubi a Batman.

In tutto questo c’è da capire se Deathstroke sarà ricompreso nei piani di Matt Reeves, come previsto nei primi progetti del film. Ricordiamo che Reeves ha in mente un Batman in cui prevale l’aspetto investigativo del personaggio, con toni noir ed altre caratteristiche che ricordano Taxi Driver. Restiamo in attesa di conferme, soprattutto per il ruolo dell’Uomo pipistrello.

Il film uscirà nelle sale il 25 giugno del 2021.