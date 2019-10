Battibecco tra Anna Pettinelli e Cecilia Zagarrigo, colpa di un vestito troppo "ino"

Dopo la partecipazione a Temptation Island Vip, Anna Pettinelli e Stefano Macchi sono stati ospiti di Uomini e Donne. Qui, la conduttrice radiofonica ha avuto modo di conoscere la single Cecilia Zagarrigo e le battute al veleno tra le due non si sono risparmiate.

La coppia, entrata in studio, ha avuto modo di raccontarsi prima del faccia a faccia con Cecilia, già nota al pubblico del dating show di Canale 5 dove partecipò come corteggiatrice. A distanza di tempo, quindi, la Zagarrigo ha fatto il suo ritorno a Uomini e Donne per l’esperienza vissuta a Temptation Island Vip con Stefano Macchi, compagno di Anna Pettinelli e unico uomo con il quale è riuscita ad instaurare un rapporto di amicizia all’interno del villaggio. È stata proprio la sintonia tra i due, però, a far adirare la Pettinelli che ha dato vita ad uno dei falò di confronto più divertenti di sempre.

A distanza di giorni dalla fine del programma, le due donne si sono confrontate durante le registrazioni del trono classico di Uomini e Donne e, come anticipato dal Vicolodellenews, Anna non è stata benevola con Cecilia. Notando il suo ingresso in studio con un vestitino che qualcuno ha definito “molto ino", la Pettinelli non ha esitato a commentare: “ Ecco si è messa la prima cosa che le è capitata ”. Immediata, però, la replica di Maria De Filippi che ha fatto notare alla compagna di Stefano che, al posto di Cecilia e con un fisico così, lei uscirebbe nuda.

Il confronto tra le due donne, poi, si è acceso ripercorrendo alcuni momenti di Temptation Island Vip. La Zagarrigo si è difesa sostenendo che i suoi rapporti con Stefano siano stati di semplice amicizia, ma Anna l’ha più volte interrotta e redarguita. Cecilia, dal canto suo, non si è fatta zittire e l’ha accusata di essere una persona esagerata e troppo gelosa: era chiaro che i suoi intenti con Stefano fossero solo amichevoli. Dello stesso parere di Anna, anche Gianni Sperti, certo che la single si fosse presa una cotta per Macchi.