Beatrice e Eugenie: perché i loro matrimoni saranno differenti?

Un nuovo Royal Wedding è alle porte: Beatrice di York, primogenita del principe Andrea e Sarah Ferguson,sta per sposare l’imprenditore Edoardo Mapelli Mozzi. Le nozze si celebreranno nel 2020, a distanza di due anni dal matrimonio della sorella minore Eugenie.

Le due principessine sono molto unite, ma profondamente diverse caratterialmente, il che fa pensare che il gran giorno di Beatrice sarà differente da quello di sua sorella. " Beatrice è più seria, Eugenie è l’estroversa di casa - ha raccontato una fonte a People -. È così frizzante e divertente. Bea è più riservata e discreta. Si trattiene di più, è molto educata ma più formale e tranquilla" .

La cerimonia di Beatrice di York sarà probabilmente molto più semplice e intima, con pochi invitati e in un posto meno sfarzoso. Eugenie ha sposato nel 2018 Jack Brooksbank nella St. George Chapel del castello di Windsor, mentre i festeggiamenti si sono tenuti a Frogmore House, come per Harry e Meghan.

L’abito di Eugenie era a maniche lunghe, ma con una profonda scollatura sulla schiena, che mostrava la cicatrice, "ricordo" dell’intervento a cui la secondogenita di casa Windsor-Ferguson si è sottoposta per correggere la scoliosi. Sempre per enfatizzare il tutto, Eugenie ha deciso di non mettere il velo, di raccogliere i capelli e di prendere in prestito dalla collezione di Sua Maestà un bellissimo diadema di diamanti e smeraldi. Probabilmente, sua sorella Beatrice, molto più legata alla tradizione, non rinuncerà al velo e opterà per un abito più "coprente".

L’unica "stravaganza" di questo matrimonio sembrerebbe essere la presenza di due invitati "speciali": Edoardo Mapelli Mozzi ha già un figlio di due anni, Christopher, avuto dall’architetta cino-americana Dara Huang. Entrambi saranno presenti alle nozze, il primo caso nella Royal Family.