Beatrice Valli: "Ho avuto due infezioni, ora devo volermi bene"

Un mese fa, Beatrice Valli fece preoccupare i fan in seguito ad un ricovero in ospedale del quale non ha mai voluto svelare i motivi, almeno fino a qualche ora fa.

La ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oggi modella e influencer, ha parlato con alcuni follower di quanto accaduto attraverso delle Instagram story, ma ha scelto di non rivelare in modo preciso che cosa le è successo e i motivi che l’hanno costretta a fermarsi per dedicare più tempo a se stessa e, in primis, alla sua salute. A chi le ha chiesto se riusciva a parlare di quanto accaduto lo scorso aprile, Beatrice Valli ha replicato: “ Ho avuto due grosse infezioni, prima o poi ve ne parlerò ”. Per il momento, dunque, la compagna di Marco Fantini ha preferito non affrontare l’argomento, ma ha lasciato intendere che quanto successo le abbia fatto rivalutare le priorità e ridefinire meglio i suoi impegni di lavoro.