Beatrice Valli rimanda il matrimonio

Qualche settimana fa, Marco Fantini chiedeva a Beatrice Valli di diventare sua moglie, ma solo qualche giorno fa si è scoperto che la proposta di matrimonio è arrivata quando lei ha saputo di essere incinta del terzo figlio.

La coppia di ex protagonisti di Uomini e Donne, oggi affermati modelli e influencer, è una delle più seguite di sempre e la notizia dell’arrivo di un altro figlio ha scatenato l’euforia dei fan. In tanti, però, hanno iniziato anche a chiedersi quando Marco e Beatrice convoleranno a nozze, se prima o dopo la nascita del bebè. Ci ha pensato la Valli, però, a fugare ogni dubbio chiarendo che lei e Fantini diventeranno marito e moglie, ma lo faranno dopo il parto. La gravidanza in corso, infatti, pare sia una delle più difficili per la ex corteggiatrice che, raccontandosi sui social ha spiegato: “ La gravidanza più dura e in cui ho più sofferto è questa ”.

I piccoli problemi avuti con il primo figlio, Alessandro, e quelli riscontrati durante l’attesa di Bianca, infatti, sembrano essere nulla in confronto alle continue nausee che stanno affliggendo Beatrice negli ultimi mesi. “ Non mi sono mai passate le nausee, continuano tutto il giorno e la sera è il momento in cui soffro di più – ha detto lei - . Io mi fermerei a tre figli, che è il numero perfetto, ma il Marchini mi ha detto che se fosse una femmina vorrebbe un maschio. Intanto facciamo questo! Fisicamente non sto benissimo, anzi ”. Proprio per questo motivo, la Valli e Fantini hanno deciso di posticipare le nozze.

Il desiderio di lei era quello di indossare l’abito bianco a maggio, ma in quel periodo la gravidanza sarà agli sgoccioli e non le permetterebbe di viversi quel giorno in modo sereno. “ Io volevo sposarmi a maggio, ma a maggio nascerà lui o lei – ha detto Beatrice, che ancora non conosce il sesso del nascituro - . Quindi abbiamo deciso di spostarlo, non troppo più in là. Sarà dopo l'estate, non vi dico ancora quando ”. “ Avrei sempre desiderato sposarmi col pancione, ma non di otto o nove mesi, soprattutto perché vorrei godermi quel giorno al meglio e vorrei che tutti e tre i figli fossero presenti – ha continuato a raccontare la futura moglie di Marco - . La luna di miele con tre figli non la faremo subito, ma l'anno prossimo ”.

La gravidanza, quindi, ha mandato all’aria i piani della coppia che, tuttavia, ha confermato il desiderio di sposarsi quanto prima. I fan, però, dovranno attendere ancora qualche mese: Marco e Beatrice diventeranno prima genitori, e poi marito e moglie.