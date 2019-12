Beatrice Valli e Marco Fantini confermano la gravidanza: "Terzo figlio in arrivo"

Dopo settimane di rumors riguardo una presunta gravidanza, Beatrice Valli e Marco Fantini hanno deciso di ufficializzare la notizia: la ex corteggiatrice di Uomini e Donne aspetta il terzo figlio.

Diventata mamma per la prima volta quando era ancora molto giovane, Beatrice ha avuto un figlio, Alessandro, da una relazione precedente la conoscenza con Marco Fantini. Quando scese la scalinata del dating show di Canale 5, non sapeva ancora che lì avrebbe incontrato l’uomo con il quale avrebbe creato una nuova famiglia. Lei e l’ex tronista, oggi modello molto richiesto, infatti, hanno deciso di diventare genitori della piccola Bianca e, a distanza di due anni dalla nascita della bambina, Beatrice è di nuovo in dolce attesa.

I follower che seguono costantemente la coppia sui social, avevano già intuito che la Valli potesse essere incinta. Le forme arrotondate di Beatrice avevano insospettito i più attenti, ma lei aveva preferito non rivelare la gravidanza e, solo poche ore fa, ha parlato dei motivi che l’hanno spinta a tacere. “ Ci sembrava giusto accertarci che tutto potesse andare bene – ha spiegato lei - . Quando ho scoperto di essere incinta la mia prima preoccupazione è stata di capire se questa gravidanza potesse proseguire dopo tutte le cure e le medicine che avevo preso in questi mesi ”. Ora che la gravidanza può proseguire nel migliore dei modi, quindi, Beatrice e Marco hanno condiviso questa gioia con le persone che da sempre li seguono e li amano.

L’ex tronista ha postato una tenera foto sul suo profilo Instagram: lui e la compagna seduti sul letto insieme ai due figli che le baciano il pancino, e i due cagnolini. “ La famiglia si allarga ”, ha commentato entusiasta Fantini, ricevendo tantissimi messaggi di auguri da parte di amici, veri e virtuali. Eppure, solo qualche ora prima la notizia ufficializzata sui social, Fantini e la compagna – nonché futura moglie – erano stati accusati di aver scelto di non raccontare la gravidanza perché avevano venduto l’esclusiva ad un giornale per una grossa somma. Un rumor che aveva fatto arrabbiare Beatrice che, stizzita, è intervenuta per smentire simili illazioni: “ Pensa te la gente come è brava a fantasticare! Mai venduto e mai farò nulla del genere ”.

A poche ore da quell’attacco, infatti, la famiglia Fantini ha condiviso con il suo pubblico virtuale una delle notizie più belle: l’arrivo del terzo figlio. Tutti, quindi, sono in attesa di sapere se sarà un maschietto o una femminuccia.