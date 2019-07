Beatrice di York ed Edoardo: il loro amore a un passo dall'altare. Scommettiamo?

Gli scommettitori inglesi metterebbero la mano sul fuoco: il prossimo Royal wedding sarà quello di Beatrice di York e il fidanzato Edoardo Mapelli Mozzi. “ Tantissimi utenti negli ultimi giorni hanno puntato sull’annuncio ufficiale prima della fine dell’anno ”, ha dichiarato Alex Apati, pr dell’agenzia Ladbroke, al Hello! magazine.

In UK si scommette un po’ su tutto, ma gli amanti della famiglia reale potrebbero aver ragione: anche se giovane, la coppia, formata da Beatrice di York e il milionario imprenditore, è già molto affiatata.

La figlia di Andrea di York e Sarah Ferguson avrebbe conosciuto il suo Edoardo, grazie ad amici in comune. Diventata single dopo una relazione decennale con Dave Clark, la duchessina si sarebbe innamorata dell’imprenditore a prima vista. Lo scorso autunno hanno debuttato come coppia ad un gala di New York, e poi alla National Portrait Gallery di Londra.

Tra gli indizi che porterebbero a ipotizzare un matrimonio nel prossimo futuro, ci sarebbe anche lo splendido rapporto con la famiglia di lei. Più volte la coppia è stata vista in compagnia del duca Andrea o della sorella minore Eugene e il marito Jack Brooksbank. Proprio il mese scorso le due sorelle sono state fotografate, insieme ai rispettivi compagni, mentre passeggiavano a Notting Hill.