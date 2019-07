Bebe Vio in ospedale a Cuba, malore per la campionessa e i suoi fratelli

Brutta disavventura per la campionessa di scherma Bebe Vio e i suoi fratelli Nicolò e Maria Sole in vacanza a Cuba. I tre sono partiti alla volta dell'isola caraibica negli scorsi giorni, ma appena atterrati in terra cubana sono stati colpiti da un virus influenzale che li ha messi ko tutti e tre. Febbre e malessere che li hanno costretti a recarsi all'ospedale dell'Havana per farsi visitare e curare. A raccontare lo spiacevole inconveniente è stata Bebe Vio attraverso le stories di Instagram. " Siamo stati male tutti e tre, una bella giornata in ospedale poi a casa abbiamo fatto circa 24 ore di sonno per quanto stavamo male. Sole sta ancora maluccio, io e Nico abbiamo guidato con la febbre fino a Trinidad ma va tutto molto bene" , scherza la campionessa reduce dal 21esimo successo in coppa del mondo.



Quando il peggio, però, sembrava passato il trio è stato protagonista di un altro incidente. Bebe Vio è finita nuovamente in ospedale per via del fratello Nicolò Vio: " Sono in ostaggio all'ospedale. Dopo l'escursione a cavallo di ieri Nicolò si è preso una zecca sulla schiena, quelle dei cavalli e il che è strano, ho tentato di toglierla io ma non l'ho tolta bene quindi siamo tornati in ospedale. Loro ora sono andati a cambiare i soldi perché non ne avevamo abbastanza per pagare la visita medica e io sono in ostaggio finché non tornano ". I tre, dopo L'influenza, hanno provato a godersi la vacanza con un'escursione a cavallo a Trinidad per visitare la zona rurale dell'isola. Ma l'inconvenient della zecca ha modificato i loro piani costringendoli nuovamente a recarsi all'ospedale cittadino.