Belen e Stefano De Martino verso le nozze bis: la data sarebbe il 20 settembre

Era il 20 settembre del 2013 quando Belén Rodriguez e Stefano De Martino convolavano a nozze. Oggi, secondo i rumors, la coppia potrebbe scegliere proprio la stessa data per celebrare il secondo matrimonio.

Tornati insieme dopo un lungo periodo di separazione in cui la showgirl argentina ha tentato di ricostruirsi una vita accanto al motociclista Andrea Iannone, mentre lui si è professato single convinto, la coppia si è riavvicinata e, dopo numerose indiscrezioni, ha confermato il ritorno di fiamma. Un viaggio a Marocco insieme al figlio Santiago ha ufficializzato la rinascita di un amore che sembrava non essere mai scomparso e, poi, ancora una fuga d’amore a Ibizia hanno spinto il gossip ad ipotizzare che Stefano e Belén, innamorati forse più di un tempo, potrebbero decidere proprio di confermare il sentimento che li unisce con un secondo matrimonio.

La Rodriguez, dal canto suo, è tornata ad indossare l’abito bianco per un servizio fotografico che l’ha vista protagonista in questi giorni, ma sono bastate alcune immagini condivise sui social ad alimentare i pettegolezzi su una promessa d’amore che lei e De Martino potrebbero rinnovare alla presenza, questa volta, anche del piccolo Santiago. Il gossip, inoltre, parla di una cerimonia che sembra essere già stata organizzata nei dettagli dalla coppia: Stefano e Belén, infatti, avrebbero scelto una location da favola a Ibiza. Qui, amici e familiari dei due verranno accolti e potranno godere di una vista mozzafiato sullo splendido mare dell’isola delle Baleari. Per il momento, ovviamente, da parte dei diretti interessati non c'è stata alcuna conferma o smentita, quindi si attendono informazioni più dettagliate riguardo all'evento che coinvolgerà anche tutti i fan della coppia.