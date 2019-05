Belen Rodriguez porta la colazione a letto a De Martino

Il ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è ormai noto a tutti: i due non si nascondono più e mostrano sereni le piccole gioie del loro ritrovato amore.

Su Instagram, Belen ha deciso di condividere con i suoi fan le tenerezze del risveglio. Mentre Stefano sta ancora dormendo, la Rodriguez lo riprende e posta le immagini sulle sue stories. Prima i dettagli del volto del ballerino e poi arriva la sorpresa. La showgirl ha preparato la colazione per il marito e ha deciso di portargliela a letto. Il menù prevede caffè, fette biscottate, burro e marmellata o crema alle nocciole.

I due sembrano amarsi come e più di un tempo e scelgono di condividere orgogliosi istanti della loro vita familiare. Belen Rodriguez si mostra amorevole e certi piccoli gesti rivelano la voglia di ricostruire l'idilliaca atmosfera che si era interrotta qualche anno fa. Il risveglio di Stefano non viene ripreso nelle stories e nelle clip successive possiamo vedere il ragazzo che gioca con il figlio Santiago mentre mamma Belen filma tutto: la colazione ha ridato le energie al ballerino!

La coppia sembra attraversare un periodo davvero d'oro: Stefano è reduce dal successo di Made In Sud, mentre Belen è ormai un affermato volto di Canale 5, pronto anche ad eventuali nuovi impegni. Ma le soddisfazioni più importanti sembrano arrivare proprio dalla vita privata e dalla voglia di ricostruire il loro nido familiare. In attesa dei nuovi impegni, tutte le forze sono concentrate su una romantica normalità. Il cuore prima di tutto, insomma. Il più contento di questa ritrovata armonia sarà senza dubbio il piccolo Santiago che ora più godersi in pieno l'affetto dei suoi genitori.