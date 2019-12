Belen Rodriguez: "Sono prigioniera del mio personaggio e mi atteggio a 'fenomena'"

Allo scadere del suo 2019 Belen Rodriguez si è concessa un ultima intervista sulla rete pubblica tracciando un bilancio del suo anno agli sgoccioli. La showgirl argentina è stata ospite nella scorsa puntata del programma condotto da Fabio Fazio, Che tempo che fa conducendo un'intervista verità, in cui ha messo a nudo se stessa in un interscambio di domande e risposte intenso, una sorta di seduta psicologica. Per Belen Rodriguez questo è un momento della sua vita professionale e personale molto favorevole. Dunque, il quadro che ne è emerso dall'intervista chiacchierata è pressocché positivo. In pimis l'amore ritrovato con suo marito Stefano De Martino, padre di suo figlio Santiago, dopo alcuni anni di separazione. La conduttrice Rodriguez è estremamente felice del percorso di vita professioanle e privato conseguito sin qui. Del resto lei deve molro all'Italia, confessando che e più popolare nel Bel Paese che nella sua terra d'origine, il sudamerica. I suoi successi professionali, soprattutto quelli teleisivi, sono innumerevoli. Reduce di recente, difatti, dalla sua ultima impresa lavorativa alla conduzione del prgramma esilarante Mediaset "Tu sì que vales".

Il conduttore ha risaltato il fattore della carriera ultra decennale della bella argentina, ripercorrendo con lei i momenti più salienti della sua florida carriera artistica. Nella carrellata di anni ed eventi, non poteva non emergere l'esaltante esperienza sul prestigioso palco del Festival di Sanremo, un'occasione unica per la sudamericana che le ha donato un grande bagno di notorietà. La sua notevole popolarità Belen Rodriguez la deve sicuramente alla sua avvenente bellezza, dai tipici tratti sudamericani, oltre che alle sue doti di brava comunicatrice e alla sua versatilità come artista dello spettacolo. Proprio il suo fascino ammaliante le ha procurato un grande seguito sui social network. Fazio le ha fatto notare che soltanto su Instagram la valletta argentina possiede 9 milioni di follower, congratulandosi con lei per la fama raggiunta. Ma con modestia, ridimensionando la magniloquenza delle parole del giornalista Rai, ha riferito schietta: " Sono tanti considerando che non sono un successo mondiale! Sono famosa solo in Italia e un po' nel mio Paese".

La messa a nudo di Belen Rodriguez nell'intervista con Fabio Fazio

Belen Rodriguez ha accettato con grande lusinga l'invito del giornalista e conduttore Fabio Fazio di porle un'intervista nella sua puntata del talk show Che tempo che fa. La Rodriguez si è messa completamente a nudo raccontandosi a cuore aperto e rivelando aspetti reconditi che hanno sorpreso con benevolenza il pubblico di Raidue. La soubrette ha voluto rivelare il suo vero volto dinanzi alla platea degli italiani, la sua personalità senza infingimenti e i fronzoli che il personaggio costruito in televisione richiede. Ha tenuto a dare un'immagine veritiera di sé, quella sconosciuta al grande pubblico, nascosta, di cui soltanto i suoi familiari e gli amici prossimi possono testimoniarne e goderne. La modella 35enne ha confessato la sua vera natura lontano dagli schermi televisivi, dalle copertine di giornale, dal gossip, dalle immagini sensuali postate sui social. La conduttrice tv ha rivelato pubblicamente e con coraggio di essere rimasta impigliata nelle maglie del suo personaggio pubblico. Ma qual è la vera anima di Belen Rodriguez? " Le immagini che pubblico sono un fermo immagine, se io vi invitassi a casa mia scoprireste che sono più comica di come mi racconto. La verità è che sono prigioniera del mio personaggio e continuo a fare un po’ la 'fenomena'", ha confessato con trasperenza la conduttrice di Tu si que vales.

Belen Rodriguez non poteva non omaggiare con riverenza e gratitudine, scandagliando la tappe della sua carriera, la sua mentore, l'eccelsa professionista della televisione, Maria De Filippi. La moglie dell'ex ballerino di Amici, Stefano De Martino, ha rivolto parole riconoscenti nei confronti della famosa conduttrice Mediaset: " Mi ha insegnato a osservare le persone quando si lavora in televisione. Lei è un'osservatrice pazzesca. Sono tanti anni che lavoro con lei, ormai la guardo con la coda nell'occhio e capisco cosa pensa". Poi la bella argentina ha passato in rassegna i componenti della sua famiglia d'origine e l'affetto che nutre per loro, e, naturalmente, per il nucleo nuovo che ha creato con De Martino insieme al piccolo Santiago. Davvero un anno eccezionale quello che si sta concludendo per Belen Rodriguez, e si prospetta per lei un nuovo anno altrettanto stupefacente. Del resto il suo stato di profonda serenità si è palesato nel corso dell'intervista alla corte di Fazio, in cui è apparsa raggiante emandando un'aura di gioia.