Belen Rodriguez a letto. Ma i collant fanno girare la testa

Belen Rodriguez ama stupire e provocare i suoi seguaci e così, anche ora che è tornata a fare coppia fissa con Stefano De Martino, non smette di condividere foto ad alto contenuto di sensualità. Il fisico è senz'altro suo alleato e non si potrebbe dire altrimenti scorrendo lo streaming fotografico della showgirl argentina, che non si risparmia e si mostra spesso in vesti succinte.

L'ultimo scatto che è stato postato sul profilo di Belen Rodriguez è uno di quelli destinato a far discutere e a dividere i suoi milioni di seguaci. La ragazza si è fatta ritrarre sul letto con indosso solo delle calze collant e un maglioncino abbastanza corto da mostrare il fondoschiena tornito. Uno scatto “finto rubato” come si dice in gergo fotografico, in cui Belen sembra dormire beatamente in una posa plastica, perfetta. I collant segnano ed esaltano in maniera perfetta le forme già piuttosto apprezzabili della ragazza, che gioca con garbo e stile sulla sensualità del vedo/non vedo delle calze nere, da sempre uno dei simboli della seduzione femminile. La biancheria intima si intravede appena sotto i collant, contribuendo a far sognare ancora di più i suoi tantissimi ammiratori. L'immagine è sensuale ma non volgare, esalta la bellezza del corpo femminile con eleganza senza eccedere ne voyeurismo.