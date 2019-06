Belen Rodriguez stuzzica i fan: "Stefano? Sa fare tutto!"

Non vi sono più dubbi sul fatto che Belen Rodriguez e Stefano De Martino abbiano ritrovato la complicità: la coppia non perde occasione per mostrarsi felice ed innamorata: la showgirl argentina, nelle ultime ore, ha condiviso sul suo profilo Instagram, uno scatto in cui è abbracciata al marito che indossa un paio di cuffie da deejay. Belen, esaltando le qualità di Stefano, non ha mancato di rispondere ad alcuni commenti con parole che hanno incuriosito non poco i fan.

La ritrovata coppia ha trascorso la serata in un noto locale milanese: in tale occasione, Stefano si è divertito a mettersi alla prova alla consolle, con l'appoggio di Belen, la quale è sempre molto affettuosa con lui. Il post ha ricevuto moltissimi commenti e like e se in molti non hanno mancato di congratularsi con i due che sembrano più innamorati del primo giorno, c'è stato anche qualcuno che si è chiesto se tra le capacità del ballerino non sia inclusa anche quella di "mettere dischi" .

"Lui sa fare tutto!", è stata la risposta immediata di Belen. Le parole della showgirl sono apparse ai più ambigue: a cosa si riferisce l'argentina quando dice "tutto"? Molto probabilmente la reazione dei follower, che hanno iniziato a dire la loro opinione in merito, era proprio quella che la Rodriguez voleva ottenere. Una cosa è certa, De Martino sarà stato orgoglioso del modo in cui la moglie ha preso le sue difese, mostrando che i due sono complici in tutto e per tutto.

E mentre c'è chi mormora di un nuovo matrimonio per poter rinnovare le promesse nuziali, non sono pochi coloro che sono certi di una cicogna in volo. I fan sono convinti di intravedere un pancino sospetto, ma i due diretti interessati non hanno confermato né smentito tale ipotesi. Seguendo i social di Belen e Stefano, di certo, se ci saranno novità di rilievo verranno fuori: d'altra parte, proprio con uno scatto su Instagram i due hanno ufficializzato che l'amore era tornato a regnare nei loro cuori.

