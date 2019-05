Gf, Biagio D'Anelli accusa il fidanzato della De André: "Mi ha offerto una cena per difenderlo"

Nel salotto di Pomeriggio 5 si continua a parlare di Giorgio Tambellini e a rincarare la dose contro l’ex fidanzato di Francesca De André ci ha pensato Biagio D’Anelli.

La scena di cui sono stati protagonisti Tambellini e la concorrente del Grande Fratello 16 ha fatto molto discutere, ma ciò su cui Barbara d’Urso e i suoi opinionisti hanno deciso di soffermarsi è stata l’accusa di Giorgio di essere stato vittima di un complotto ordito proprio dai produttori del reality show, gli amici della De André e Biagio D’Anelli. “ Ci sono uomini, ominicchi e quaquaraquà. Giorgio Tambellini è un quaquaraquà – ha sbottato l’opinionista della d’Urso, evidentemente arrabbiato - . Il complotto glielo smonto in pochi secondi: lui è uscito tre giorni dopo essere andato con la mora, con le foto insieme a Rosi, convinto che nessuno lo calcolasse, ma io gli ho messo due paparazzi sapendo che faceva queste cose ”.