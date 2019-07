Bianca Atzei presenta il fidanzato ai genitori. E la Iena si mostra in boxer e ciabatte

Bianca Atzei è stata protagonista del pomeriggio estivo di Rai Uno, ospite di Pierluigi Diaco nel suo programma "Io e Te". Bianca ha cantato e condiviso momenti della sua carriera musicale con il pubblico ma le domande più interessanti hanno riguardato il suo nuovo fidanzato, Stefano Corti, inviato de "Le Iene".

Durante la parentesi dedicata alla "Domanda servita su un piatto d’argento", Bianca Atzei ha svelato un divertente retroscena della sua love story. Il momento in cui lei ha presentato il nuovo compagno ai suoi genitori. Un incontro ufficiale al quale l’uomo si è voluto presentare in modo originale. Stefano Corti ha, infatti, indossato un outfit molto particolare per la cena con i suoceri: boxer, t-shirt e ciabatte. Nonostante l’incredulità del presentatore, Bianca Atzei spiega: " Sì, lui ha chiesto ai suoi follower su Instagram come si sarebbe dovuto presentare alla prima cena con i miei genitori, se vestito elegante o in boxer intimo e ciabatte ". E non poteva essere che la seconda opzione visto il carattere scherzoso e irriverente della Iena Corti.