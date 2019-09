Bianca Guaccero nella bufera per una gag sull'allergia ai gamberetti

Bianca Guaccero è finita al centro di dure polemiche per un video con una gag - infelice, a detta di molti - sull'allergia ai gamberetti, ma lei si difende: "Chiedo scusa, sono anch'io allergica, volevo ironizzare".

Per lanciare la nuova stagione di Detto Fatto, in onda da lunedì 16 settembre nel primo pomeriggio di Rai2, Bianca Guaccero e lo staff del programma hanno lanciato vari promo diffusi anche sulle pagine social della trasmissione. Uno di questi brevi filmati ha per protagonista la conduttrice e il collega Gianpaolo Gambi.

L'uomo arriva nel camerino dell'attrice e le porta il pranzo. Per vendicarsi di uno scherzo subìto, Gambi ha cucinato per Bianca una pasta con zucchine e gamberetti, ben conscio dell'allergia della Guaccero per i gamberetti. La conduttrice si sente male e il collega non si impegna troppo a chiamare aiuto.

Il video finisce ben presto al centro delle polemiche: invece di suscitare un effetto comico, finisce nella bufera. Molti si indignano per la gag mal riuscita e commentano: "Vergogna!". Alcuni accusano la trasmissione di buttare alle ortiche anni di sensibilizzazione sul tema; altri paventano il rischio di emulazione da parte dei bambini.

Le critiche impazzano sul web e la stessa Bianca Guaccero è costretta a fare un nuovo video per replicare alle polemiche. "Questa gag nasce proprio dalla realtà, perché io sono veramente allergica ai gamberetti", spiega la conduttrice. La donna si giustifica spiegando il vero intento del video: "Ho cercato di ironizzare su un mio reale problema, un problema che vivo ormai da quasi 15 anni".

Nella replica, Bianca non si limita solo a spiegare come è stato concepito il video ma cerca una riconciliazione con chi non ha gradito il video: "Se in qualche modo qualcuno si è sentito offeso, chiedo personalmente scusa". "Sono una di voi e so bene di cosa stiamo parlando", conclude la Guaccero esprimendo vicinanza a chi soffre di intolleranze o allergie.

