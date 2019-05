Blake Lively prende in giro il marito Ryan Reynolds sui social

Sono passati solo pochi giorni da quando l’attrice americana Blake Lively e il marito Ryan Reynolds hanno annunciato al mondo di aspettare il loro terzo figlio. La notizia bomba è stata data in occasione della première del film “Pokémon: Detective Pikachu” di cui l'attore è uno dei doppiatori. La coppia, felice e sorridente, si è mostrata sul red carpet con il pancione in bella mostra, sottolineando lo stato avanzato della gravidanza.

Del resto i due, sposati dal 2012, non hanno mai fatto mistero della passione che li unisce e del loro grande feeling anche sui social. Spesso, infatti, Blake Lively commenta i post del marito su Instagram flirtando e scherzando con lui. L’ultimo episodio in ordine di tempo risale al giorno della festa della mamma, quando Blake Lively ha deciso di postare nelle sue stories una buffa foto di Reynolds. L’attore, che sembra essere disteso sul letto o su un divano, indossa un paio di micro occhiali da sole gialli (color Pikachu) appoggiati sul naso, con lo sguardo decisamente poco serio. L’ex Gossip Girl, ironica, scrive sulla foto: “Questo è chi ho scelto per procreare…”.

Uno scatto che immortala uno dei momenti privati della coppia che, da sempre, è molto riservata. Non a caso lei, dopo aver scoperto la gravidanza, si è allontanata dai social evitando di postare fotografie sul suo account ma limitandosi a commentare (soprattutto i post del marito). Questa nuova immagine ironica e divertente sottolinea, se ancora ce ne fosse bisogno, la grande sintonia della coppia, pronta a prendersi in giro (con amore) pubblicamente.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?