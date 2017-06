La blogger: "Ecco tutti i benefici della dieta vegana"

Lori Jane è una popolare blogger australiana che da sempre pubblica libri per promuovere lo stile di vita e la dieta vegana.

La 28enne, che un anno fa ha dato alla luce il suo secondo figlio, ha condiviso su Instagram una sua foto in cui mostra tutta la sua bellezza. La donna si è voluta far fotografare in bikini per dimostrare che il suo regime alimentare, senza carne né pesce, le ha permesso di ritrovare, a pochi mesi dalla gravidanza, un fisico asciutto e tonico.

In un breve post sui social, ha così commentato: "Questo è il risultato dopo due neonati, mangio abbondantemente cibi vegetali, non conto mai le calorie, praticamente non faccio esercizi fisici e non mi sento né limitata né malnutrita".

Lori Jane ha fatto della dieta vegana il suo stile di vita da 5 anni, "così il mio corpo è diventato sempre più forte". E questo regime alimentare che le ha cambiato la vita è stato adottato anche dai suoi figli. "Ora che ho quasi 30 anni mi sento meglio di quando ne avevo 18 - racconta Loni -. Non scrivo queste parole per impressionare qualcuno, ma lo faccio unicamente per far capire quanto potere abbiano le piante che mangiamo, la consapevolezza, il rispetto di sé e l'amore. Anche i miei figli seguono la dieta vegana da quando sono nati".