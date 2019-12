Bobo Vieri e Costanza Caracciolo a Dubai. Ma i follower attaccano

Costanza Caracciolo e Christian Vieri sono volati a Dubai per trascorrere Capodanno sotto il caldo sole del Medio Oriente. Come molti altri vip hanno scelto di passare gli ultimi giorni del 2019 lontano dall'Italia, optando per la lussuosa metropoli degli Emirati Arabi. Tra una nuotata in piscina con la piccola Stella e un po' di shopping nei famosi centri commerciali del lusso di Dubai, la coppia si sta rilassando in attesa di dare il benvenuto alla secondogenita.

Christian Vieri e l'ex velina di Striscia, infatti, hanno annunciato da poco che nel 2020 la famiglia si allargherà di nuovo, grazie alla nascita di un'altra bambina. Quella che doveva essere una tranquilla fuga di fine anno sta innescando invece un'inattesa polemica con i follower di Costanza Caracciolo. Nelle scorse ore la showgirl ha pubblicato sul suo profilo Instagram lo scatto della splendida vista sul mare che si gode dalla suite dell'hotel dove alloggia con Bobo e Stella. Una foto mozzafiato scattata dal letto che la bella siciliana ha descritto così: " Tutti dovremmo avere un risveglio vista mare ".

La descrizione del post non ha però entusiasmato tutti i suoi seguaci e qualcuno ha polemizzato con lei, sottolineando: " Ad averci i soldi vostri magari sì ". Il commento della donna ha scatenato la reazione della Caracciolo che ha replicato: " Sono indipendente e lavoro da quando ho 18 anni ". Un modo di fare schietto e sincero che Costanza Caracciolo ha sempre portato avanti con i suoi follower sui social, pronta a difendere la sua vita e il suo privato dagli attacchi del web.

Non è infatti la prima volta che la compagna di Bobo Vieri risponde a tono a coloro che commentano negativamente i suoi post social. Questa volta però la bella siciliana ha fatto molto di più per mettere a tacere le male lingue. Stanca di essere attaccata per ogni cosa che fa, ha deciso di disattivare i commenti sotto il post Instagram "incriminato", lasciando che il popolo del web si godesse l'immagine paradisiaca senza condizionamenti. In pochi istanti sono stati così cancellati anche i commenti di tutti quelli che l'avevano criticata poco prima.