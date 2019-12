Costanza Caracciolo di nuovo incinta: "Aspetto una figlia femmina"

Costanza Caracciolo e Bobo Vieri si preparano ad allargare la famiglia e ad accogliere una nuova bambina. L'ex velina è, infatti, di nuovo incinta ed è al sesto mese di gravidanza. L'annuncio è stato dato dalla moglie del calciatore a Verissimo nella puntata in onda domani, sabato 7 dicembre, a partire dalle 14.00.

Poco più di un anno fa, il 18 novembre 2018, Costanza Caracciolo è diventata mamma per la prima volta di Stella, prima figlia anche per Christian Vieri che ha più volte esternato la sua gioia di essere padre di una bambina. L'ex cannoniere della serie A non ha mai nascosto il desiderio di ampliare la famiglia, desiderio condiviso con sua moglie, tanto da mettersi subito all'opera per dare un fratellino o una sorellina alla piccola Stella. " Aspetto una figlia femmina. Siamo felicissimi, non vediamo l’ora! ", ha detto con entusiasmo Costanza Caracciolo a Silvia Toffanin, annunciando l'arrivo della secondogenita.

Solo poche settimane fa, Bobo Vieri si era seduto in quello stesso salotto per raccontare la sua nuova vita da padre e marito, un cambiamento radicale per lui che per tanti anni anni è stato considerato un sex symbol e un single incallito. " Sono migliorato molto da quando è nata, è la cosa più bella della nostra vita ", aveva detto Christian Vieni a Silvia Toffanin all'inizio di ottobre, quando fece anche un accenno sulla possibilità di un altro figlio: " Siamo al lavoro per allargare la famiglia, ci stiamo provando. " La coppia in quell'occasione mantenne il massimo riserbo e non lasciò trapelare nulla ma la bimba era già nel ventre di Costanza Caracciolo, che ha preferito non svelare pubblicamente la gravidanza fino a che ha potuto.

Circa un mese fa, il settimanale Chi pubblicò le prime foto di un pancino sospetto per l'ex velina ma nessuno dei due coniugi Vieri ha mai commentato quella notizia, che solo con l'intervista a Silvia Toffanin è diventata ufficiale: " Ci tenevo a essere sicura di tutto prima di annunciarlo perché tre mesi sono troppo pochi. Adesso sono entrata nel sesto mese di gravidanza." La nascita della seconda erede di Christian Vieri è, quindi, prevista per il prossimo mese di marzo ma i due sono già in fibrillazione per conoscerla.