Natale in Medio Oriente: da Alessia Marcuzzi a Giorgia Palmas feste al caldo per i vip

Natale con i tuoi, Capodanno con chi vuoi. Sembra essere questo il motto dei personaggi famosi di casa nostra che hanno deciso di trascorrere gli ultimi giorni del 2019 all'estero. La metà preferita? Dubai. La metropoli degli Emirati Arabi Uniti è una delle destinazioni predilette dai vip, in particolare da Alessia Marcuzzi, Giorgia Palmas e Georgina Rodriguez. Anche le Maldive mantengono un certo fascino e hanno conquistato Wanda Nara ed Elena Santarelli. Tutte però hanno scelto di vivere le festività in compagnia dei loro cari, mariti e figli al seguito.

La conduttrice de "L'Isola dei Famosi" ha scelto, ancora una volta, Dubai per trascorrere le festività natalizie insieme alla sua famiglia. Dubai sembra essere diventato il rifugio perfetto per Alessia Marcuzzi, che da diversi anni sceglie il Medio Oriente per passare Natale e Capodanno con i suoi cari. Insieme al marito Paolo e ai figli Tommaso e Mia, la Marcuzzi si appresta a vivere un San Silvestro all'insegna del lusso, del sole e del mare. Chissà che non la raggiunga, come nel 2018, l'ex compagno Francesco Facchinetti e famiglia al seguito.

Anche Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno scelto Dubai per trascorrere la fine dell'anno. Dopo la proposta di nozze arrivata alla vigilia di Natale, la coppia è volata negli Emirati insieme alla figlia dell'ex velina per vivere un viaggio di nozze in anticipo, in attesa di organizzare il grande matrimonio previsto per il 2020. Il campione di nuoto avrà sicuramente incontrato un altro sportivo volato a Dubai con tutta la famiglia: l'ex calciatore juventino Alvaro Morata. L'attaccante è sbarcato a Dubai con la moglie, l'influencer italiana Alice Campello, e i due gemelli di due anni.

Non è un caso che Dubai sia la meta preferita anche di un altro campione del calcio italiano e modiale, Cristiano Ronaldo. Insieme alla sua compagna, Georgina Rodriguez (che si vocifiera abbia sposato in Marocco pochi mesi fa) e ai loro quattro figli la coppia si sta godendo momenti di relax e divertimento nella città mediorientale del lusso. Sui social la famiglia Ronaldo si è mostrata felice e sorridente insieme a Babbo Natale in riva al mare e divertirsi a bordo di moto d'acqua.

Poco distante, nella splendida cornice delle Maldive, si stanno godendo le festività anche Wanda Nara e Elena Santarelli. La prossima opinionista del Grande Fratello Vip è volata nell'oceano Indiano insieme al compagno, Mauro Icardi, e ai loro figli (i tre maschietti avuto dall'ex Maxi Lopez) e alle due bambine avute dal calciatore argentino. Secondo viaggio di nozze con figli al seguito, come lo ha definito lei stessa, invece per Elena Santarelli e Bernardo Corradi. La showgirl, dopo il difficile periodo vissuto a causa della malattia del figlio, si gode la ritrovata serenità accanto ai suoi cari per lasciarsi definitivamente alle spalle mesi di dolore e sofferenze.