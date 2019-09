Brad Pitt a 55 anni, più vecchio ma più "spirituale"

Il tempo che passa può far paura un po’ a chiunque, anche quando sei stato più volte “ eletto uomo più bello del mondo ”. Brad Pitt, ormai non lontanissimo dai 60 anni, pensa spesso all’età che avanza, come ha rivelato sulla cover di GQ America.

“ La prima cosa che oggi noto è che sto proprio invecchiando ”, ha raccontato l’attore. A guardarlo bene il tempo non sembra essere mai passato realmente per lui e anche a 55 anni ha mostrato una smagliante forma fisica sul red carpet di Venezia 2019. Anche perché Brad Pitt ha ripreso pieno possesso della sua vita, sconfiggendo la battaglia contro l’alcool e scoprendo nuove passioni oltre alla recitazione. Questo percorso di rinascita ha donato al suo volto nuova luce e una nuova giovinezza. “ Ora sono più consapevole del tempo che passa e di tutte le esperienze che ho fatto, nel bene e nel male ”, ha constatato l’attore.