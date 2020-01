Il bacio inaspettato fra Brad Pitt e Jennifer Aniston

Sguardi complici, mani che si accarezzano e labbra che sfiorano la guancia. Il lento ma graduale riavvicinamento di una delle coppie più amate di Hollywood si sta compiendo. Alla 26esima edizione dei Sag Awards, Brad Pitt e Jennifer Aniston hanno fatto sognare i loro fan, mostrandosi davanti agli obiettivi dei fotografi con gesti intimi mai visti fino ad oggi. E alla fine è arrivato anche il tanto atteso bacio di Jen sulla guancia di Brad.

Per anni Brad Pitt e la sua ex moglie Jennifer Aniston hanno mantenuto le distanze, tra rancori e indifferenza, ma oggi qualcosa sembra esser cambiato. Dopo il naufragio dei rispettivi matrimoni, la coppia si è lentamente riavvicinata, mostrando in pubblico la ritrovata complicità. Dalla cena di Natale trascorsa insieme agli sguardi complici ai recenti Golden Globe, i due divi di Hollywood hanno fatto capire di essere ancora molto affiatati quasi come negli anni d'oro del loro matrimonio, tra il 2000 e il 2005. Durante la serata degli Screen Actors Guild Awards Brad Pitt ha vinto il premio come "Miglior attore non protagonista" per "C’era una volta… a Hollywood" di Quentin Tarantino, mentre Jennifer Aniston si è aggiudicata il premio per l'interpretazione in "The Morning Show". È però nel backstage della cerimonia che Pitt e Aniston hanno mostrato tutta l'alchimia che li unisce. Mentre l'attrice ha assistito commossa alla premiazione del suo ex marito in sala, l'attore ha potuto vedere la consegna del premio alla sua ex nel backstage. Il video di Brad Pitt che guarda orgoglioso l'ex compagna sul maxi schermo ha già fatto il giro del web. Poi l'incontro "da film". Dopo la cerimonia, la Aniston ha cercato Brad Pitt nel backstage per congratularsi con lui e non sono mancate le carezze, gli abbracci e il bacio sulla guancia. Un momento immortalato dai fotografi dell'evento e che ha fatto impazzire il web che spera, da tempo, in un ritorno di fiamma tra loro.