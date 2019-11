Brutto incidente per Susan Sarandon: commozione cerebrale e naso rotto

“Uno scivolone: commozione cerebrale, naso rotto, ginocchio fratturato”. A scriverlo su Instagram è Susan Sarandon, postando due foto che mostrano ai suoi 1,3 milioni di follower le ferite riportate in seguito ad un brutto incidente domestico. L’attrice, 73 anni, è stata costretta da questo capitombolo ad annullare la sua presenza nel New Hampshire con il senatore Bernie Sanders, il candidato democratico che sta supportando alle primarie nella campagna elettorale delle prossime elezioni presidenziali degli Stati Uniti.

Sarandon, sempre critica con le politiche del presidente Trump fino a farsi arrestare nel corso di una protesta a Washington, ne ha approfittato per ribadire il suo sostegno a Sanders. “ Non è il momento di un ‘percorso’ verso o di un ‘quadro’ per minuscoli cambiamenti – scrive sui social – . Le emergenze richiedono una leadership solida e visionaria. Il senatore Sanders ha combattuto per la giustizia sociale, razziale ed economica per tutta la vita, molto prima della sua candidatura, spesso prima che fosse ammissibile. Adesso è giunto il momento per noi di lottare per lui ”.

Susan Sarandon: “Questa è un’emergenza”

Nel resto del post, la leggendaria e prolifica attrice, ripetutamente finita in galera per le sue azioni di disobbedienza civile, conferma il durissimo giudizio sul presidente degli Usa. “ Questa è un’emergenza – scrive la star premio Oscar per Dead Man Walking – . Chiedete agli scienziati, ai contadini, alle creature del mare. Chiedete a tutti coloro che hanno perso le loro case a causa di uragani, inondazioni e incendi, chiedete al flusso infinito di ‘profughi climatici’, e alla gente di Flint, San Juan e Standing Rock ”.