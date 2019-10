Buondì Motta, lo spot ironizza sui neomelodici e i napoletani insorgono

Da qualche annoè diventato più famoso per gli spot ironici e anticonvenzionali che per la celebre merendina che accompagna le colazioni di migliaia di italiani dal 1953.

Era già accaduto con la pubblicità della mamma “disintegrata” da un asteroide e ora la storia si ripete con il nuovo spot della brioche ricoperta da glassa e zucchero.

Una famiglia modello Mulino Bianco si siede a tavola per la prima colazione. Sembra una giornata come tante, fino a quando l’assistente vocale “Enza” non interviene apostrofando i genitori con un perentorio: “Ditemi come può una colazione essere golosa e leggera, oppure... musica Napoli!”.

Dinanzi all’imbarazzato silenzio dei genitori, parte subito una canzone neomelodica che fa ballare i bambini e irritare mamma e papà.

La nuova colonna sonora a prova di deficienza artificiale per una colazione #GolosaeLeggera.#AprovadiEnza pic.twitter.com/6t5qlYvoIf — Buondì Motta (@BuondiOfficial) 5 ottobre 2019

La pubblicità ha scatenato subito un’accesa polemica online perché considerata razzista e zeppa di stereotipi.

Molti utenti non hanno apprezzato proprio lo spot appena è apparso sui social e su YouTube: “Ci risiamo... I soliti luoghi comuni! Mangiatevi per colazione una buona sfogliatella, altro che Buondì! Patetici!”, “Nuova pubblicità in salsa razzista della Motta, complimentoni...”, “L’ennesima offesa verso Napoli. La musica neomelodica esiste in tutto il Sud. Motta non dimenticare che a Napoli sono nati anche cantanti come Angela Luce, Mina, Renato Carosone, Murolo, Pino Daniele e tanti altri”, “Dolce e Gabbana per far mangiare una cinese con la forchette hanno dovuto chiedere scusa al mondo e quant’altro, qui si ride tanto ma io la trovo solo offensiva sta specie di pubblicità”.

Buondì Motta, lo spot spacca i social

Altri utenti, invece, hanno preso con ironia la pubblicità: “Da napoletana ho trovato questa pubblicità molto divertente... e smettetela di fare gli offesi, mammamia che pesantezza!”, “L’80% dei commenti sono di autoironici e assolutamente non permalosi napoletani”, “Sono napoletano e più che dalla pubblicità mi sento offeso dai neomelodici”, “Ciao Enza, scrivo da Avellino e sto ridendo da mezz’ora! Ai napoletani che se la sono presa: magnativi n’emozione!”.

Il Movimento Neoborbonico, sempre in prima linea su queste questioni, è intervenuto su Facebook postando un video in cui bolla la colazione Motta come “deficiente” e invita i follower ad una colazione “intelligente”: con una sfogliatella made in Sud.

La Motta non è rimasta in silenzio e ha affidato ai social una replica: “Non volevamo offendere i napoletani ma solo strappare un sorriso”.