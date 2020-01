Cameron Diaz annuncia la nascita della prima figlia: "Ma non vedrete sue foto"

Cameron Diaz è diventata mamma. All'età di 47 anni l'attrice ha annunciato la nascita della sua prima figlia attraverso un post su Instagram. Un vero e proprio scoop che nessuno si sarebbe aspettato dal 2020. A dare la notizia a sorpresa è stata lei stessa sui social network. Un evento decisamente inusuale per lei, da sempre restia a mostrarsi sul web. La sua gravidanza è stata tenuta al riparo da gossip e scoop e solo oggi si scopre della nascita della piccola Raddix.

Cameron Diaz, che ha lasciato il mondo della recitazione da ormai un paio di anni, è sposata con il musicista della band Good Charlotte, Benji Madden, dal gennaio 2015. Da allora la coppia ha cercato di tenere al riparo la relazione dai media, centellinando le apparizioni pubbliche e rimanendo lontani dai gossip. La privacy prima di tutto. Fonti vicine a Diaz e Madden, e riportate dal People, parlano però del desiderio costante dei due di allargare la famiglia. Nel 2016 alcune riviste americane pubblicarono alcune foto che la mostravano con una pancia sospetta, ma la gravidanza non fu confermata. Nonostante siano passati quattro anni dalle nozze e l'età dell'attrice, l'arrivo di un bambino sembrava ormai impossibile. A sorpresa, però, ecco arrivare la lieta notizia.