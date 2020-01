Camilla felice dell'addio di Harry e Meghan? ​Il video che crea imbarazzo a corte

Camilla Parker Bowles ha rotto il silenzio dopo l'addio ai doveri reali di Harry e Meghan. Alla duchessa di Cornovaglia è stato chiesto, durante una visita ufficiale, se sentisse la mancanza dei duchi di Sussex dopo il loro addio. Per tutta risposta, la moglie del principe Carlo ha esclamato: " Certamente ". Ai più attenti non però è sfuggito l'atteggiamento, per così dire sornione, che la duchessa ha mostrato davanti a fotografi e giornalisti. A molti sarà infatti sembrato che, tra una pausa e uno sguardo ammiccante, Camilla avrebbe forse voluto dire altro.

La 74enne si trovava in visita al Prospect Hospice di Wroughton per presenziare alle celebrazioni del 40esimo anniversario della struttura. Mentre stava per lasciare l'edificio, il corrispondente reale di Itv News le ha fatto la fatidica domanda: " Le mancheranno Harry e Meghan? ". La sua risposta non è però arrivata immediatamente. Prima c'è stata una pausa di alcuni istanti, poi un " mhmm " a rafforzare la perplessità della risposta e infine è arrivato: " Certamente ". Il video della titubante risposta fornita dalla duchessa di Cornovaglia sull'addio di Harry e Meghan ha fatto in poche ore il giro del web, creando un certo imbarazzo a corte.

Come il resto della famiglia anche la moglie del principe Carlo ha fatto rientro ai doveri istituzionali dopo il lungo weekend di "passione" della regina. Sabato sono stati annunciati i termini dell'accordo che sanciscono l'uscita di scena dalla famiglia reale del principe Harry e Meghan Markle. Sebbene Camilla e la duchessa di Sussex non abbiamo mai avuto grandi rapporti alla luce del sole, si dice che a palazzo tra le due ci fosse un tacito accordo contro la duchessa di Cambridge, Kate Middleton. Entrambe non avrebbero mai stimato la moglie di William considerata la favorita della regina Elisabetta. Al di là di questo tra Camilla e Meghan non sembra esserci mai stato un vero feeling. Sarà perché i duchi di Sussex si dimenticarono, lo scorso luglio, di fare i loro auguri alla matrigna e suocera o per qual fare da "diva" della Markle - che alla moglie di Carlo non è mai piaciuto - l'addio dei Sussex al Regno Unito potrebbe rappresentare per Camilla una benedizione.

Watch Camilla’s face closely as she answers the question: “Will you miss Harry & Meghan?”

The Duchess of Cornwall smiles, pauses, then says “Hmmm. Course!” pic.twitter.com/CbPbb92bAL

— Chris Ship (@chrisshipitv) January 20, 2020