La cantante Sia confessa: "Ho una malattia rara"

L'autrice e cantante australiana Sia è nota per essere particolarmente riservata, tanto da apparire in pubblico solo con le sue iconiche parrucche a caschetto che tendono a coprire quasi completamente i suoi tratti somatici.

Per quanto di solito si mostri schiva e allergica a mostrare il suo vero volto, stavolta Sia ha deciso di mettersi a nudo su Twitter e di rivelare le sue condizioni di salute che ultimamente non sono delle migliori.

Prima è arrivato un messaggio in cui la cantante ha confessato le sue patologie: "Hey, soffro di dolore cronico, di una malattia neurologica, della sindrome di Ehlers-Danlos e volevo solo dire a quelli che soffrono di dolore - sia fisico che emotivo - che vi amo, andate avanti. La vita è fottutamente dura. Il dolore demoralizza, e non siete soli".

Dopo questa confessione, la preoccupazione dei fan è cresciuta e Sia è tornata sull'argomento spiegando nel dettaglio la sua condizione: "È una nevralgia causata da un intervento chirurgico di routine". Ma a questo chiarimento, la cantante ha aggiunto altre malattie alla sua lista: "Sono fortemente ipotiroidea, ho fatto una terapia per disturbo da stress post-traumatico. È venuto fuori che la diagnosi di bipolarismo era sbagliata".

Ma non solo, in un ulteriore tweet Sia ha aggiunto di soffrire di alcune ernie e di sindrome del tunnel cubitale. Nonostante questa lunga lista di patologie debilitanti, la cantante non sembra perdere il sorriso e ha commentato ironica: "Nessuna malattia a trasmissione sessuale, che francamente è un miracolo visto quello che ho fatto quando ero ventenne".

Dopo la nota comica, Sia coglie l'occasione per mandare un messaggio di incoraggiamento a chi, come lei, soffre: "Un sacco di gente soffre più di me. Per lo meno ho disponibilità economica". "Sono vicina a quelli che combattono con il sistema dell'assistenza sanitaria", ha aggiunto polemica la cantante.

Oh yeah, herniated c6-7 c4-5 and cubitle tunnel syndrome.

no STDs, which frankly, is miraculous given my twenties. so... Plenty of people suffering more than me. At least I have resources. I really feel for those struggling w/the healthcare system. KEEP GOING!