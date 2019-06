A Cardi B cede la tuta durante il concerto

Cardi B è una delle cantanti e rapper più in voga del momento e i suoi concerti radunano decine di migliaia di appassionati. Attualmente impegnata in un tour con una lunga serie di eventi live in tutti gli Stati Uniti, durante l'ultimo concerto la cantante si è presentata sul palco con una vistosa e aderente tuta jumpsuits in fantasia rianbow ma qualcosa è andato storto.

Mentre si esibiva in un provocante e seducente twerk, la tuta di Cardi B ha avuto un cedimento proprio sulla cucitura del lato B, scoprendo il fondoschiena della cantante. La rapper ha continuato a esibirsi come se nulla fosse accaduto e non ha lasciato che l'imprevisto interrompesse la sua perfomance, per la gioia dei tanti fan che sono accorsi allo spettacolo. Immediatamente alla fine della canzone si è coperta con un ampio accappatoio ma ha seguito la ferrea regola de “the show must go on” che impone ai professionisti di non interrompere l'esibizione per un imprevisto.

Questo è stato uno dei primi concerti che Cardi B ha tenuto dopo gli interventi che nelle scorse settimane l'avevano obbligata a saltare alcune date dei suoi spettacoli Live. Recentemente, infatti, la cantante si è sottoposta a un intervento di liposuzione e a uno di mastoplastica additiva, che l'hanno costretta a prendersi qualche giorno di pausa sotto stretto consiglio medico. Pare che dopo questi ultimi interventi la rapper abbia anche deciso di non sottoporsi più a nessuna operazione di chirurgia estetica, se non un casi davvero irrinunciabili. Un ritorno col botto per Cardi B, nota per le sue forme bombastiche ed esplosive che questa volta sono state difficilmente contenute dalla tuta di scena. Un inconveniente che può capitare su un palco, che la ragazza ha preso con il sorriso e che l'ha resa ancor più simpatica e amata ai suoi milioni di fan.