Carlo Cracco esordisce su Rai Due con un cooking game

Carlo Cracco ci ha ripensato. Due anni fa aveva detto addio alla televisione abbandonando MasterChef, il programma che in sei stagioni lo aveva reso famoso. Oggi però lo chef stellato ha deciso di tornare sul piccolo schermo, questa volta da protagonista e sulla Rai. A partire da settembre lo rivedremo, infatti, su Rai Due con il nuovo cooking game show "Nella mia cucina". La notizia di Carlo Cracco in Rai con una sua trasmissione era trapelata già dalla presentazione dei palinsesti Rai di alcune settimane fa. Il direttore del secondo canale nazionale, Carlo Freccero, aveva confermato che lo chef sarebbe stato uno dei nuovi volti della programmazione autunnale di Rai 2.

Oggi però la conferma (e qualche dettaglio in più) arriva dal sito Dagospia. "Nella mia cucina" sarà inserito nella fascia preserale, quella che anticipa il Tg2 (in onda alle ore 20.30) e andrà in onda dal lunedì al venerdì, dal 16 settembre. Alla guida della trasmissione Carlo Cracco e la star comica idolo del web Camihawke. Lo chef però non dovrebbe vestire i panni del cuoco ma semplicemente condurre la trasmissione, della quale si sa poco o nulla. Dagospia, però, anticipa i tempi e prova a capire cosa succederà "Nella mia cucina".