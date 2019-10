Carmen Di Pietro passeggia con un pappagallo in testa

Carmen Di Pietro non è nuova a stupire il suo pubblico con trovate bizzarre e simpatici colpi di testa: stavolta, però, in testa ha deciso di mettersi un pappagallo.

L'esuberante showgirl ha pubblicato su Instagram un paio di video in cui si mostra a passeggio per le strade di Ibiza. Non ci sarebbe nulla di strano se la moglie del compianto giornalista Sandro Paternostro non ospitasse un coloratissimo pappagallo sulla sua testa.

Nonostante l'animale si mostri piuttosto a proprio agio e stabile sulla testa dell'amica umana, Carmen Di Pietro cammina in modo lento e incerto proprio per non disturbare troppo l'uccello dal piumaggio azzurro e giallo.

Questa gag ha scatenato i commenti dei follower della showgirl: molti sembrano apprezzare e si dicono divertiti, mentre altri ritengono ridicolo il comportamento della donna. Qualcuno, invece, attacca più duramente: "Non riesco a capire se stai scherzando o hai problemi seri". A supportare Carmen Di Pietro, però, arriva anche l'esplosiva Francesca Cipriani che scrive "Top" e lascia un bacio.

Solo qualche giorno fa, sempre da Ibiza, Carmen Di Pietro aveva postato un video in cui si atteggiava da vamp camminando determinata sul lungomare, per poi finire rovinosamente a terra vittima di una scarpa che si è rotta all'improvviso. Insomma, quella nell'isola delle Baleari si è rivelata una vacanza davvero memorabile per Carmen Di Pietro, che non smette mai di lasciare a bocca aperta i suoi follower con video ironici e trovate bizzarre.

