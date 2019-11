Carmen Di Pietro: "Uno stalker mi perseguita sui social"

Ospite di Storie Italiane, Carmen Di Pietro ha raccontato l'incubo che sta vivendo negli ultimi tempi: uno stalker la perseguita sui social, inviandole messaggi squallidi e anche foto a sfondo sessuale.

Nel salotto di Eleonora Daniele, Carmen Di Pietro ha rivelato che da tempo sui suoi profili social, in particolare su Instagram, sta ricevendo messaggi persecutori. Ma quello che è più preoccupante è che tali messaggi arrivano anche su Whatsapp, e questo significa che lo stalker è in possesso anche del numero privato della showgirl: "Non so come sia riuscito questo signore ad avere il numero del mio telefonino privato, non sto dicendo una frottola".

"Mi arrivano dei messaggi talmente squallidi e di basso profilo, anche con delle foto a sfondo sessuale", spiega preoccupata la showgirl. Carmen Di Pietro racconta di aver provato a bloccare i vari profili che la stanno infastidendo, ma lo stalker insiste nelle sue azioni: "Io chiudo questo account, lo blocco ma poi lui mi ritorna a scrivere. Me ne accorgo dallo stile, dalle parole che usa. È il solito e io blocco". L'ex gieffina non ha dubbi: si tratta della stessa persona che crea nuovi profili.

Questa convinzione, porta Carmen Di Pietro a sostenere la proposta di Luigi Marattin, il senatore di Italia Viva che ha annunciato una legge per obbligare chi si registra sui social network a fornire un valido documento d'identità: "Non è possibile aprire un profilo falso così...". La donna rivela che il suo incubo va avanti da 6-7 mesi e che ha già provveduto a fare una denuncia alla Polizia Postale ma ammette di averlo fatto troppo tardi, solo dopo aver provato a farlo ragionare: "All’inizio cercavo di parlare con questo stalker, dicendo che lo avrei denunciato, ma non gliene è fregato nulla".

Carmen Di Pietro è convinta che il suo persecutore la conosca e che le sia più vicino di quello che si possa pensare: "Lui mi scrive sempre a determinate ore che magari sa che io sto a casa. Quindi penso proprio che mi conosca, anche se non credo che ci siano dei pedinamenti nei miei confronti". In attesa che la Polizia Postale faccia tutti gli accertamenti del caso e che questa storia possa giungere al termine, Carmen ha deciso di tutelarsi autonomamente.

Recentemente, infatti, la Di Pietro ha dichiarato al settimanale Vero di aver iniziato dei corsi per la difesa personale: "Il maestro Shi Hen Chang mi sta dando la possibilità di sentirmi più sicura di me stessa in caso di un’ipotetica aggressione". "Non ho paura di lui. Gli consiglio di lasciarmi in pace oltre che di andare da un bravo psicologo", ha dichiarato spavalda la donna.

